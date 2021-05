Coprifuoco a mezzanotte? L’alt di Speranza: chiede di posticipare al 24 maggio (Di martedì 11 maggio 2021) La riduzione di due ore del Coprifuoco potrebbe entrare in vigore il 24 e non il 17 maggio. È la posizione del ministero della Salute che, secondo quanto riporta La Repubblica, chiede di ritardare di una settimana lo spostamento dalle 22 alla mezzanotte dell’inizio del Coprifuoco, mentre all’interno della maggioranza i partiti di centrodestra e Italia Viva vogliono anticipare le riaperture. Secondo il quotidiano, il ministro della Salute Roberto Speranza condivide le preoccupazioni del coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli riguardo la necessità di attendere il monitoraggio di venerdì 21 maggio per valutare l’impatto nelle due settimane precedenti delle riaperture introdotte a partire dal 26 aprile. Sarebbe ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) La riduzione di due ore delpotrebbe entrare in vigore il 24 e non il 17. È la posizione del ministero della Salute che, secondo quanto riporta La Repubblica,di ritardare di una settimana lo spostamento dalle 22 alladell’inizio del, mentre all’interno dellaranza i partiti di centrodestra e Italia Viva vogliono anticipare le riaperture. Secondo il quotidiano, il ministro della Salute Robertocondivide le preoccupazioni del coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli riguardo la necessità di attendere il monitoraggio di venerdì 21per valutare l’impatto nelle due settimane precedenti delle riaperture introdotte a partire dal 26 aprile. Sarebbe ...

