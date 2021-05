(Di martedì 11 maggio 2021) Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Ilha ormai intessuto una relazione intensa con la televisione e con le varie piattaforme che sempre di più arricchiscono le nostre capacità di comunicazione e di informazione. Ne è nata una interdipendenza, negli strumenti e nei linguaggi, che ha prodotto un proficuo scambio di professionalità e che può incrementare le risorse complessive del. Nessuno oggi pensa alcome a un settore separato dal mondo dell'. Ma è necessario, perché ilcontinui e sia proficuo, che illa sua originalità e il suo dna. È la sfida che impegna tutti voi come del resto i vostri colleghi nel mondo". Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio ...

Advertising

Primaonline : David di Donatello, Mattarella: Istituzioni sostengano il cinema e l’audiovisivo, un patrimonio che appartiene a tu… - TV7Benevento : Cinema: Mattarella, 'dialogo con audiovisivo ma conservi dna creativo' (2)... - TV7Benevento : Cinema: Mattarella, 'dialogo con audiovisivo ma conservi dna creativo'... - ryjekUS : RT @Corriere: David, stasera i premi. Mattarella: «Ripartiamo con il cinema» E Bellucci sembra Patt... - zazoomblog : Cinema: Mattarella ‘luci all’orizzonte ripartire con forza e determinazione’ - #Cinema: #Mattarella #‘luci -

Ultime Notizie dalla rete : Cinema Mattarella

.... "L'anno scorso non è stato possibile svolgere questa cerimonia. Quest'anno averla potuta svolgere rappresenta un segnale di ripartenza e di speranza'. "Istituzioni sostengano, ...Sergiofa gli onori di casa al Quirinale alla cerimonia che precede la serata di ... "Ilha alle spalle mesi difficile e complicati, ma siamo riusciti a garantire le produzioni con ...Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "Il cinema ha ormai intessuto una relazione intensa con la televisione e con le varie piattaforme che sempre di più arricchiscono le nostre capacità di comunicazione e di i ...Prudenza ma anche coraggio di agire. Questi gli ingredienti per sconfiggere la crisi pandemica secondo il Capo dello Stato Sergio Mattarella che oggi ha presenziato alla cerimonia per i David ...