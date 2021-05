Certificati bianchi, il 26 maggio la conferenza Fire (Di martedì 11 maggio 2021) Il 26 maggio, dalle 10 alle 13, si terrà la conferenza Fire ‘Certificati bianchi: Titoli di efficienza energetica a portata di mano’. Anche quest’anno, l’evento di riferimento dedicato alle novità, all’evoluzione e alle opportunità legate al meccanismo dei Certificati bianchi si terrà in modalità webinar (http://www.Certificati-bianchi.com). Nel workshop si farà il punto con le istituzioni di riferimento sul nuovo decreto: cosa cambia in termini di obiettivi, progetti ammissibili, procedure e opportunità, mercato. Non mancheranno esempi di interventi e proposte per sfruttare le opportunità aperte dalle nuove regole. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 11 maggio 2021) Il 26, dalle 10 alle 13, si terrà la: Titoli di efficienza energetica a portata di mano’. Anche quest’anno, l’evento di riferimento dedicato alle novità, all’evoluzione e alle opportunità legate al meccanismo deisi terrà in modalità webinar (http://www..com). Nel workshop si farà il punto con le istituzioni di riferimento sul nuovo decreto: cosa cambia in termini di obiettivi, progetti ammissibili, procedure e opportunità, mercato. Non mancheranno esempi di interventi e proposte per sfruttare le opportunità aperte dalle nuove regole. L'articolo proviene da Italia Sera.

Certificati bianchi, i dati sui primi 4 mesi del 2021 - Dal 1° gennaio al 30 aprile 2021 il Gse ha riconosciuto complessivamente 384.684 TEE. Questo quanto si legge nel rapporto sui certificati bianchi nei primi 4 mesi dell'anno che il Gestore ha pubblicato. Il documento (pdf qui): Questo contenuto è riservato agli Abbonati QualEnergia.it PRO Sei abbonato PRO? Accedi con le tue ...

