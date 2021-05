Atrofie muscolari | le testimonianze di chi è riuscito a diventare mamma sono 11 le giovani donne con SMA e Distrofie

Leggi su limemagazine.eu

(Di martedì 11 maggio 2021)mamme con patologia neuromuscolare si raccontano Il desiderio di maternità irrompe nella vita della donna in modo intenso, naturale, spontaneo, intriso di emozioni.11 lecon SMA eche in questi 13 annidiventate mamme, assistite dal team di esperti dei Centri Clinici NeMO, un esempio, il loro, di tenacia e amore per la vita. Per una donna che nasce con una patologia neuromuscolare, intraprendere un progetto di maternità significa iniziare un percorso di nuova consapevolezza, sapendo non solo di dover porre attenzione alla molteplicità dei bisogni clinici e funzionali dovuti ad una patologia complessa, ma anche di dover affrontare l’elaborazione di una nuova immagine di sé, legata al ...