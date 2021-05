Amazon ha dichiarato guerra ai prodotti contraffatti (Di martedì 11 maggio 2021) (Foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images)In lotta contro la contraffazione dei prodotti, Amazon deve guardarsi anche dalle false recensioni. È quanto emerge da un data leak di 7 gigabyte rivelato di recente da una compagnia di cybersecurity, che aiuta a delineare il quadro delle minacce poste alla fiducia dei clienti. Nel suo recente Brand protection report, un documento con i dati sul contrasto ai venditori di prodotti “tarocchi” sul web, Amazon ha comunicato un investimento di oltre 700 milioni di dollari per proteggere gli store da frode e abusi. Numeri che secondo Dharmesh Mehta, vicepresidente di Amazon, testimoniano un “progresso” nel lavoro dei team con oltre 10mila persone impegnate a raggiungere l’obiettivo “contraffazione zero”. I tentativi bloccati di creare account malevoli sono stati ... Leggi su wired (Di martedì 11 maggio 2021) (Foto: Jason Alden/Bloomberg via Getty Images)In lotta contro la contraffazione deideve guardarsi anche dalle false recensioni. È quanto emerge da un data leak di 7 gigabyte rivelato di recente da una compagnia di cybersecurity, che aiuta a delineare il quadro delle minacce poste alla fiducia dei clienti. Nel suo recente Brand protection report, un documento con i dati sul contrasto ai venditori di“tarocchi” sul web,ha comunicato un investimento di oltre 700 milioni di dollari per proteggere gli store da frode e abusi. Numeri che secondo Dharmesh Mehta, vicepresidente di, testimoniano un “progresso” nel lavoro dei team con oltre 10mila persone impegnate a raggiungere l’obiettivo “contraffazione zero”. I tentativi bloccati di creare account malevoli sono stati ...

