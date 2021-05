Vasco Brondi a FqMagazine | “L’Italia è maledetta | benedetta | solitaria proprio come una storia d’amore | imperfetta a fatta per stramaledirsi”

(Di lunedì 10 maggio 2021) “Paesaggio dopo la battaglia” rappresenta una tappa artistica importante per, dopo la chiusura della sua esperienza con Le Luci Della Centrale Elettrica. Completamente auto-prodotto da CaraCatastrofe (“così non devo discutere per i singoli”) è il primo disco della sua nuova carriera dopo due anni di isolamento dalla musica e a quattro anni dall’ultimo album di inediti. Prima il brano “Chitarra Nera” e poi il singolo “Ci abbracciamo”, una potentissima canzone che sprigiona la libertà di un abbraccio, ormai raro in tempi di pandemia. “Ci abbracciamo” è un inno al ritrovarsi dopo la pandemia?Una situazione surreale perché il brano in realtà è nato prima ma poi è diventato attuale. Pensavo solo alla situazione dell’evoluzione digitale-virtuale a discapito degli abbracci e del bisogno di un corpo. Oggi per forza di cose gli abbracci sono ...

Advertising

FQMagazineit : Vasco Brondi a FqMagazine: “L’Italia è maledetta, benedetta, solitaria proprio come una storia d’amore: imperfetta… - vasco_brondi : RT @unisiena: 14/5. #VascoBrondi incontra online gli studenti dell'#Università di #Siena. H. 15, sulla piattaforma Zoom. Iscrizioni online.… - Madgurlwithabox : Esco dalla doccia e ancora prima di vedere le e-mail mi ritrovo i miei due cuori™ che mi urlano che Vasco Brondi qu… - ClaudiaLarix : RT @unisiena: 14/5. #VascoBrondi incontra online gli studenti dell'#Università di #Siena. H. 15, sulla piattaforma Zoom. Iscrizioni online.… - unisiena : 14/5. #VascoBrondi incontra online gli studenti dell'#Università di #Siena. H. 15, sulla piattaforma Zoom. Iscrizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vasco Brondi

ha iniziato più di quindici anni fa suonando il basso in un gruppo punk. Poi il basso l'ha venduto su eBay, è finito su un'isola greca, mentre il punk continua a uscire dalla sua musica ...Not for me / Rachele Bastreghi Nothing's Easy But You And Me / The Reverend Peyton's Big Damn Band Ci abbracciamo /The end of the game / Weezer Love should Come With A Warning / Van ...I dischi della settimana sono quello di Caparezza, quello di Vasco Brondi e quello di Tricarico, e sono tutti degli ottimi lavori. Mentre Mario Venuti distrugge Nada, e Baby K ci serve il primo orrend ...Il nuovo esordio del cantautore ferrarese è un disco intenso e sconvolgente, autentico e pieno di speranza. La fotografia di un'Italia ferita, ma capace di resistere ...