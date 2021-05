Vacca: “ITS giocheranno ruolo strategico nei prossimi anni, innovarli e valorizzarli” (Di lunedì 10 maggio 2021) Il deputato del Movimento Cinque Stelle, Gianluca Vacca, si è recato presso l'ITS Moda di Pescara. “Ho voluto organizzare queste visite presso le strutture abruzzesi – commenta Gianluca Vacca al margine del confronto – per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti le esigenze, i progetti e le aspettative riguardo al sistema della formazione professionale avanzata post-scuola (da non confondersi dunque con gli istituti professionali secondari), anche in considerazione dei disegni di legge di riforma degli ITS sui quali stiamo lavorando in Commissione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021) Il deputato del Movimento Cinque Stelle, Gianluca, si è recato presso l'ITS Moda di Pescara. “Ho voluto organizzare queste visite presso le strutture abruzzesi – commenta Gianlucaal margine del confronto – per ascoltare dalla viva voce dei protagonisti le esigenze, i progetti e le aspettative riguardo al sistema della formazione professionale avanzata post-scuola (da non confondersi dunque con gli istituti professionali secondari), anche in considerazione dei disegni di legge di riforma degli ITS sui quali stiamo lavorando in Commissione. L'articolo .

