Usare prudenza? Davigo | frase sconvolgente Toghe e loggia segreta | Mieli durissimo | Di Matteo ha salvato la magistratura | Video

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il casosconvolge lo studio di Non è l'arena. Ospite di Massimo Giletti a La7 è Nicola Morra, senatore ex M5s e attuale presidente della Commissione Antimafia che ha rivelato di essere stato messo a conoscenza da Piercamillodi alcuni dettagli dei famigerati verbali segreti di Piero Amara, consegnati all'ex consigliere del Csm dal pm milanese Storari e poi consegnati in forma anonima alle redazioni di Repubblica e Fatto quotidiano.avrebbe mostrato i verbali a Morra "sulle tromba delle scale, invitandomi a uscire dal suo ufficio", suggerendo dunque la possibile presenza di microspie. Inquietante, ma non è finita.non ha rivelato tutto il contenuto dei verbali, e Morra non si sorprende: "Io devo essere messo a conoscenza di cose solo in funzione della mia attività ...