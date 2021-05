Tom Cruise riconsegna i suoi tre Golden Globe in segno di protesta contro l'HFPA (Di lunedì 10 maggio 2021) Tom Cruise ha riconsegnato i tre Golden Globe conquistati in carriera per protestare contro l'Hollywood Foreign Press. Tom Cruise si è aggiunto al coro di voci illustri che si stanno scagliando contro l'Hollywood Foreign Press: l'attore ha infatti riconsegnato i Golden Globe che ha vinto nel corso degli anni in segno di protesta. L'attore, secondo quanto riporta Deadline, ha preso la decisione in segno di protesta nei confronti della mancanza di attenzione da parte dell'organizzazione per quanto riguarda l'etica professionale e la composizione demografica. La star del cinema aveva conquistato il premio come Miglior Attore ai ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 10 maggio 2021) Tomhato i treconquistati in carriera perrel'Hollywood Foreign Press. Tomsi è aggiunto al coro di voci illustri che si stanno scagliandol'Hollywood Foreign Press: l'attore ha infattito iche ha vinto nel corso degli anni indi. L'attore, secondo quanto riporta Deadline, ha preso la decisione indinei confronti della mancanza di attenzione da parte dell'organizzazione per quanto riguarda l'etica professionale e la composizione demografica. La star del cinema aveva conquistato il premio come Miglior Attore ai ...

