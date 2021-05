Superlega: Gravina, braccio di ferro non fa bene a Italia ++ (Di lunedì 10 maggio 2021) "Spero di poter fare da mediatore, questo braccio di ferro tra i tre club e l'Uefa non fa bene al calcio Italiano e alla Juve". Così il presidente della federcalcio Gabriele Gravina sul progetto ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 maggio 2021) "Spero di poter fare da mediatore, questoditra i tre club e l'Uefa non faal calciono e alla Juve". Così il presidente della federcalcio Gabrielesul progetto ...

