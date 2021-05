Salernitana, festa grande: è la seconda promossa in Serie A (Di lunedì 10 maggio 2021) La vittoria in trasferta con il Pescara permette alla Salernitana di festeggiare la promozione diretta in Serie A La Salernitana di Claudio Lotito può festeggiare la promozione diretta in Serie A. Mai in discussione la vittoria in trasferta con il Pescara: di Anderson, Casasola e Tutino le marcature in questa giornata storica. Decisiva la contemporanea disfatta del Monza che perde a Brescia 2-0 sotto i colpi di Ayè e Mangraviti e finisce terza. «mActe animo», ossia «Coraggio» recita la maglia celebrativa che porta la squadra di Castori in A dopo l’ultima volta che risale alla stagione 1998/99. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) La vittoria in trasferta con il Pescara permette alladi festeggiare la promozione diretta inA Ladi Claudio Lotito può festeggiare la promozione diretta inA. Mai in discussione la vittoria in trasferta con il Pescara: di Anderson, Casasola e Tutino le marcature in questa giornata storica. Decisiva la contemporanea disfatta del Monza che perde a Brescia 2-0 sotto i colpi di Ayè e Mangraviti e finisce terza. «mActe animo», ossia «Coraggio» recita la maglia celebrativa che porta la squadra di Castori in A dopo l’ultima volta che risale alla stagione 1998/99. L'articolo proviene da Calcio News 24.

