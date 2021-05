Recovery plan | primi fondi a luglio Il resto entro fine anno

(Di lunedì 10 maggio 2021) "Presenteremo le prime proposte" di approvazione dei piani nazionali di"al Consiglio nella seconda metà di giugno, e il Consiglio ha un mese per approvarle": lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, parlando al Parlamento Ue. "Non posso giudicare in anticipo i piani, ma posso dire che abbiamo riscontrato un buon equilibrio tra riforme e investimenti, e buoni margini su clima e digitale", ha aggiunto. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : A gennaio – governo Conte-2 – la Confindustria di Carlo Bonomi lanciò il grido di dolore: “Il Recovery Plan italian… - lucianonobili : 'La scommessa del Recovery Plan è quella di mettere insieme per la prima volta investimenti e riforme per farli fru… - ivanscalfarotto : Nessun complotto. Abbiamo lavorato sempre alla luce del sole perchè pensavamo e pensiamo che Draghi fosse meglio di… - Giuly0013 : RT @inaltoicuori_5S: - PaoloFicarra : RT @ivanscalfarotto: Nessun complotto. Abbiamo lavorato sempre alla luce del sole perchè pensavamo e pensiamo che Draghi fosse meglio di Co… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery plan

Appia Polis

Se poi anche Draghi, sollecitato da lady Mastella, dovrà occuparsi della denuncia, allora ho finalmente compreso che cosa sia il'. Proprio per la cultura, al di là delle lauree, sempre ...Gli indicatori di liquidita' si prevede presentino un ampio margine rispetto al target stabilito dal Raf e dal. In particolare, il liquidity coverage ratio dovra' mantenersi intorno al ...I risultati del sondaggio di Money.it: il 34% dei rispondenti si è detto per nulla soddisfatto in merito all'operato finora del governo Draghi, con il totale che sale al 52% considerando anche chi è d ...L'ex premier rispedisce al mittente le accuse rivoltegli da Giuseppe Conte e ribadisce di non aver fatto crollare il precedente governo per mere questioni personali ...