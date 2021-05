Rastelli e Pecchia post SPAL-Cremonese

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Rastelli Pecchia

CREMONESE (4 - 3 - 1 - 2) : Carnesecchi; Fiordaliso (67' Colombo), Bianchetti, Terranova, ...Ammoniti: Valzania (C), Fiordaliso (C), Asencio (S) REGGINA - FROSINONE 0 - 4 28', 38', 78'...All: Massimo6. Cremonese (4 - 2 - 3 - 1): Carnesecchi 6,5; Fiordaliso 6,5 (22' st Colombo ... All: Fabio6. Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara 6. Reti: 36' st Segre. Note: ammoniti: ...Post SPAL-Cremonese Rastelli e Pecchia hanno commentato la partita, terminata 1 a 0 a favore dei biancazzurri. A segno all'82' Segre.I grigiorossi di Pecchia sono condannati immeritatamente da un episodio. Una vittoria inutile per la Spal che non riesce a centrare i play off ...