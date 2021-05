Ogni maledetto lunedì – Mitt a Fiyako! (Di lunedì 10 maggio 2021) Buongiorno ai nostri lettori più affezionati che ci stanno leggendo dal Turkmenistan. La scorsa settimana è la prima dell’Inter da Campione d’Italia. Non male, ma i tempi gloriosi per i nerazzurri erano ben altri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Dall’Inter a un’interista, o meglio, ex interista. Perché bell’e buono martedì Mourinho diventa il prossimo allenatore della Roma. Così, de botto, senza senso e soprattutto senza aver chiesto a Smalling e Mkhitaryan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Nella serata il PSG di Marcolino Verratti esce dalla Champions per mano del City, che vola in finale. Non si può dire però che Verratti non abbia dato tutto, anzi, forse anche troppo. Te se ama per questo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Buongiorno ai nostri lettori più affezionati che ci stanno leggendo dal Turkmenistan. La scorsa settimana è la prima dell’Inter da Campione d’Italia. Non male, ma i tempi gloriosi per i nerazzurri erano ben altri. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Dall’Inter a un’interista, o meglio, ex interista. Perché bell’e buono martedì Mourinho diventa il prossimo allenatore della Roma. Così, de botto, senza senso e soprattutto senza aver chiesto a Smalling e Mkhitaryan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CALCIATORIBRUTTI (@calciatoribrutti) Nella serata il PSG di Marcolino Verratti esce dalla Champions per mano del City, che vola in finale. Non si può dire però che Verratti non abbia dato tutto, anzi, forse anche troppo. Te se ama per questo ...

Advertising

ceofbooks : Serial.println('FUNZIONA MALEDETTO STRONZO'); Da aggiungere dopo ogni passaggio in cui siete incerti - Zanziba67612319 : Non ho nostalgia di te ma di quello che credevo tu fossi.questa lotta mi dilania, mi - AndreaMusitanoG : Io sono Storico. Ci si nasce. Si studia ogni maledetto giorno e non sai mai nulla. Ora arriva una banda di coglioni… - MarceVann : RT @fabiogiannetti: @AzzolinaLucia Maledetto il giorno che vi ho votati. Cialtroni, vi siete rimangiati ogni promessa del programma. - fabiogiannetti : @AzzolinaLucia Maledetto il giorno che vi ho votati. Cialtroni, vi siete rimangiati ogni promessa del programma. -