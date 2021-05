Nuovi contatti tra Gattuso e la Fiorentina, Commisso pazzo del tecnico calabrese! (Di lunedì 10 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Gennaro Gattuso al momento è deciso a portare il Napoli in Champions League, il tecnico però deve anche cominciare a pensare al suo futuro che giorno dopo giorno sembra essere sempre più lontano dalla piazza azzurra. Tra le possibili offerte, la più concreta pare essere quella della Fiorentina di Rocco Commisso, il presidente dei viola sembra essere infatti pazzo di Gattuso. Negli ultimi giorni ci sono stati dei contatti positivi e la società toscana ha offerto delle garanzie a Rino in vista della prossima stagione. Al momento è in cima alla lista dei desideri della Fiorentina, sullo sfondo c’è però anche il nome di Ivan Juric. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 maggio 2021) Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Gennaroal momento è deciso a portare il Napoli in Champions League, ilperò deve anche cominciare a pensare al suo futuro che giorno dopo giorno sembra essere sempre più lontano dalla piazza azzurra. Tra le possibili offerte, la più concreta pare essere quella delladi Rocco, il presidente dei viola sembra essere infattidi. Negli ultimi giorni ci sono stati deipositivi e la società toscana ha offerto delle garanzie a Rino in vista della prossima stagione. Al momento è in cima alla lista dei desideri della, sullo sfondo c’è però anche il nome di Ivan Juric.

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi contatti Covid, nel Lazio oggi 680 nuovi positivi. I decessi sono 17 Nella Asl di Frosinone si registrano 27 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registra un decesso di 75 anni con patologie. Nella ...

Covid in Italia, oggi 5.080 contagi e 198 morti ... contatti in setting lavorativo (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni ... BASILICATA - Sono 25 i nuovi contagi di coronavirus in Basilicata secondo i dati del bollettino di ...

Nell’era digitale si soffre e ci si sfoga sui social: «Paura di chiedere aiuto» Giulia spiega di essere stata male, a casa, senza vedere nessuno, con i genitori al pc per lavoro 10 ore al giorno: «Tutti siamo stati male, è un diritto farlo sapere a chi ci guida verso l’età adulta ...

