Non sottovalutare il Recovery Fund. Avrà un vero impatto sul Pil europeo (Di lunedì 10 maggio 2021) Meglio del previsto. Forse il Recovery Fund formato Ue, che qualche osservatore vuole ben lontano dai mastodontici piani pandemici proposti al di là dell’Atlantico da Joe Biden non sarà un’aspirina per curare una malattia grave. L’operazione che vale oltre 750 miliardi di euro tra prestiti e sussidi dovrebbe riuscire a rimettere in piedi un’economia devastata dalla pandemia. Il Financial Times ha messo insieme alcuni pareri di esperti e banche d’affari internazionali ma con un unico filo rosso: il Recovery Plan rappresenta una buona strada per aiutare l’Europa a riprendersi in tempi ragionevoli. Premessa: “i piani dell’Ue, sostenuti da un programma senza precedenti di prestiti collettivi della Commissione europea, sono fortemente incentrati sugli investimenti in progetti verdi e digitali, nonché sulle riforme per migliorare ... Leggi su formiche (Di lunedì 10 maggio 2021) Meglio del previsto. Forse ilformato Ue, che qualche osservatore vuole ben lontano dai mastodontici piani pandemici proposti al di là dell’Atlantico da Joe Biden non sarà un’aspirina per curare una malattia grave. L’operazione che vale oltre 750 miliardi di euro tra prestiti e sussidi dovrebbe riuscire a rimettere in piedi un’economia devastata dalla pandemia. Il Financial Times ha messo insieme alcuni pareri di esperti e banche d’affari internazionali ma con un unico filo rosso: ilPlan rappresenta una buona strada per aiutare l’Europa a riprendersi in tempi ragionevoli. Premessa: “i piani dell’Ue, sostenuti da un programma senza precedenti di prestiti collettivi della Commissione europea, sono fortemente incentrati sugli investimenti in progetti verdi e digitali, nonché sulle riforme per migliorare ...

Advertising

rtl1025 : ?? Ospite a RTL 102.5 @beppenomadi dei #Nomadi, per parlarci del loro nuovo album di inediti “Solo esseri umani”: 'D… - ipocodriaca : @ziaMeggie e tagliarsi l’uccello per lei, dettaglio da non sottovalutare - formichenews : Non sottovalutare il #RecoveryFund. Avrà un vero impatto sul Pil europeo L'articolo di @gianluzappo ??… - ginocchiaapunta : @animalieve1 il guardiano del faro è una carriera da non sottovalutare. - giug13 : @SuttoraM ...sei molto realista cara Marina,pochi sono i sogni realizzabili,il più delle volte potrebbero essere un… -