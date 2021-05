Monetizzare i contenuti con Tip Jar di Twitter (Di lunedì 10 maggio 2021) Anche su Twitter gli utenti possono ricevere un riconoscimento economico tangibile per la qualità e l’utilità dei propri contenuti. Quello che è diverso dagli altri social – dove si guadagna grazie alla pubblicità in base alla popolarità dei contenuti – è il sistema “peer to peer” del pagamento: grazie all’integrazione di Tip Jar all’interno del profilo Twitter, ogni utente può decidere di supportare il proprio content creator preferito con una donazione libera. “Vi abbiamo visti lasciare il link Paypal dopo che il vostro tweet è diventato virale. Vi abbiamo visti pubblicare il vostro Venmo per un compleanno, o quando avevate avuto bisogno di un aiuto in più, ora abbiamo fatto in modo di rendervi più facile supportarvi a vicenda” ha scritto la product manager Esther Crawford. Già, perché la pratica di inviare e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 maggio 2021) Anche sugli utenti possono ricevere un riconoscimento economico tangibile per la qualità e l’utilità dei propri. Quello che è diverso dagli altri social – dove si guadagna grazie alla pubblicità in base alla popolarità dei– è il sistema “peer to peer” del pagamento: grazie all’integrazione di Tip Jar all’interno del profilo, ogni utente può decidere di supportare il proprio content creator preferito con una donazione libera. “Vi abbiamo visti lasciare il link Paypal dopo che il vostro tweet è diventato virale. Vi abbiamo visti pubblicare il vostro Venmo per un compleanno, o quando avevate avuto bisogno di un aiuto in più, ora abbiamo fatto in modo di rendervi più facile supportarvi a vicenda” ha scritto la product manager Esther Crawford. Già, perché la pratica di inviare e ...

