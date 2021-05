Mo, Di Segni: “No ad appelli monodirezionali, Israele si deve difendere” (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non si lancino appelli monodirezionali a Israele. E’ allucinante che sia l’unica ad essere sollecitata a stare ferma, a ritirare, ad aspettare, subendo tutto questo scatenamento di violenza. Quello che succede a Gerusalemme si espande, c’è grande preoccupazione ovunque, con il dispiacere che tutto questo accada in un giorno che doveva essere di festa. E’ assurdo che si subiscano queste limitazioni. Israele si deve difendere”. Lo dice all’Adnkronos Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, commentando gli scontri a Gerusalemme all’alba di oggi. “Bisogna distinguere tra le parole intimidatorie e gli atti ragionevoli – aggiunge la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane – rispondendo alle parole pronunciate dal leader di ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) “Non si lancino. E’ allucinante che sia l’unica ad essere sollecitata a stare ferma, a ritirare, ad aspettare, subendo tutto questo scatenamento di violenza. Quello che succede a Gerusalemme si espande, c’è grande preoccupazione ovunque, con il dispiacere che tutto questo accada in un giorno che doveva essere di festa. E’ assurdo che si subiscano queste limitazioni.si”. Lo dice all’Adnkronos Noemi Di, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, commentando gli scontri a Gerusalemme all’alba di oggi. “Bisogna distinguere tra le parole intimidatorie e gli atti ragionevoli – aggiunge la presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane – rispondendo alle parole pronunciate dal leader di ...

