LIVE – Virtus Bologna-Trento 25-21 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di lunedì 10 maggio 2021) Segafredoe Dolomiti Energiasi sfidano nell’ultima giornata della regular season diA1. I trentini vanno in Emilia con l’obiettivo di vincere e staccare il pass per i playoff. Attualmente ottavi, i bianconeri potrebbero anche perdere e beneficiare di una sconfitta di Cremona, impegnata a Milano. Lunedì 10 maggio alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA25-21 10? Tripla di Belinelli (25-21) 10? Pajola raccoglie un solo punto in lunetta (22-21) 9? Morgan fiammata nell’entra possesso dei suoi (21-21) 8? Sanders pareggia subito (18-18) 8? Hunter converte due liberi (18-16) 6? Maye e Martin per ...