Lidl, sneakers nuovamente in vendita: il prezzo è da urlo (Di lunedì 10 maggio 2021) Da oggi, 10 maggio, le scarpe sono tornate disponibili: ancora resse e assembramenti. Le scarpe da ginnastica della Lidl di nuovo sul mercato: prezzi da capogiro anche questa volta su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 10 maggio 2021) Da oggi, 10 maggio, le scarpe sono tornate disponibili: ancora resse e assembramenti. Le scarpe da ginnastica delladi nuovo sul mercato: prezzi da capogiro anche questa volta su Notizie.it.

Advertising

Itsfvckinglvi : REGA' nel giornaletto della lidl presto arriveranno di nuovo le sneakers HAHAHA dai stavolta le compro ?? prima che finiscono - DelgadoSveva : RT @autocostruttore: Folla per le sneakers alla Lidl di viale Ortles a Milano. Meritiamo un vaccino sperimentale! ?? ?? - mariellatp01 : Ma veramente!!?????? Che oscenità... The gustibus non disputandum est, ma qui si esagera! ?? La morte del 'buongusto'.… - angelo7milano : RT @autocostruttore: Folla per le sneakers alla Lidl di viale Ortles a Milano. Meritiamo un vaccino sperimentale! ?? ?? - gpaolariete : RT @ultimenotizie: Sono tornate. Le sneakers #Lidl, le scarpe diventate un vero e proprio fenomeno di costume, sono di nuovo in vendita in… -