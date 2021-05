L’Ema non approva Sputnik V? A San Marino arriva l’hub vaccinale (Di lunedì 10 maggio 2021) Da pioniera dello Sputnik V ad hub per il turismo vaccinale. San Marino, la Repubblica più antica del mondo, e la prima del Vecchio Continente ad aver detto addio al coprifuoco, nei prossimi mesi potrebbe diventare il punto di riferimento per tutti quei cittadini, europei e non, che vogliono vaccinarsi con il preparato di Mosca. InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 10 maggio 2021) Da pioniera delloV ad hub per il turismo. San, la Repubblica più antica del mondo, e la prima del Vecchio Continente ad aver detto addio al coprifuoco, nei prossimi mesi potrebbe diventare il punto di riferimento per tutti quei cittadini, europei e non, che vogliono vaccinarsi con il preparato di Mosca. InsideOver.

