Juventus | Striscia la Notizia e il Tapiro d’Oro a Nedved | “La verità sul futuro di Pirlo e CR7”

(Di lunedì 10 maggio 2021) Nuovod'Oro dopo la debacle dello Stadium.La sconfitta rimediata contro il Milan per 3-0, che allontana ladalla zona Champions, non è certamente passata inosservata agli occhi di "la", format televisivo in onda su Canale 5. Il noto inviato Valerio Staffelli, infatti, si è presentato in quel di Torino, davanti al centro sportivo bianconero con una cassa piena di Tapirida consegnare ai calciatori. Dopo una lunga attesa ed una serie di "dribbling" da parte dei giocatori, l'unico a ritirare il "premio" è stato il vicepresidente Pavel.Di seguito, le dichiarazioni rilasciate dell'ex centrocampista che, uscendo dalla Continassa, ha voluto anche chiarire ildi Andreae di Cristiano Ronaldo. "Ci sono ...

'Pirlo rimane certamente e resta anche Cristiano Ronaldo': parola del vicepresidente della, Pavel Nedved, che all'uscita dalla Continassa ha ricevuto il Tapiro d'Oro da Valerio ...di......caldi in casadopo il momento di difficoltà generale e l'ultima sconfitta contro il Milan che ha complicato il cammino verso la prossima Champions League . Valerio Staffelli di 'la ...Il vicepresidente bianconero ha chiarito che l'allenatore resterà al suo posto, così come il fuoriclasse portoghese ...Non c’è pace per la Juventus. La sconfitta in campionato contro il Milan allontana il club di Andrea Agnelli dalla prossima Champions League. Così Valerio Staffelli è andato a Torino con una cassa pie ...