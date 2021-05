Juventus | “dimissioni in massa” | da Agnelli a Pirlo | tutti via

(Di lunedì 10 maggio 2021) Tracollo dellacontro il Milan ed ora sonosotto esame: da, “in” dopo la debacle Champions Tracollo Champions per la. Il Milan travolge i bianconeri all’Allianz Stadium e li butta fuori dai primi quattro posti. Una serata nera per la squadra di, incapace di rendersi pericolosa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JuventusTopNews : ? Pirlo esclude le dimissioni e continuerà ad essere l’allenatore della Juventus fino a fine stagione.???? - BatmanSequel : RT @saw_1897: Volete le dimissioni? Volete fare i processi? Volete continuare a dire che exor vuole agnelli fuori dalla juve? Si è deciso a… - Ftbnews24 : ?? Juventus, Pirlo: “Dimissioni? Ci sono tre partite, vado avanti” ? Dopo la pesante sconfitta incassata contro il… - FantaMasterApp : 'Juventus, Pirlo: “Non mi dimetto. Avevo altre idee, mi sono dovuto adattare”' - franpiace : Agnelli deve dimettersi, ha l'obbligo di dimettersi. Ci ha tirato fuori dalle peste dal 2006 ma ora ci sta riportan… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus dimissioni

... sui social si esprime anche il giornalista Bargiggia La pesante sconfitta di ieri contro il Milan getta nello sconforto i tifosi della. Il quarto posto, a tre giornate dalla fine del ...... Andrea Pirlo ha dichiarato nel postpartita di non pensare alle. Vuole giocarsi le sue carte nelle ultime tre partite di campionato e nella finale di Coppa Italia. Ma lapotrebbe ...Aspre critiche a Pirlo dopo la sconfitta della Juventus contro il Milan, sui social si esprime anche il giornalista Bargiggia ...Andrea Pirlo nel posto partita di Juve-Milan ha colto l'occasione per sottolineare il sui punto di vista in chiave presente e futuro.