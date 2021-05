Isola 15, Roberto Ciufoli infrange il regolamento e viene punito: ecco cosa è successo (Di lunedì 10 maggio 2021) Nell’appuntamento odierno del daytime dell’Isola dei Famosi ci sono stati numerosi provvedimenti. Dopo il consueto riepilogo della scorsa puntata l’attenzione si è spostata su Playa Arrivista. I naufraghi Arrivisti hanno ricevuto una inaspettata comunicazione dalla produzione. I tre Isolani che non avevano mai vissuto con i Primitivi, cioè Matteo Diamante, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia, erano dunque invitati ad unirsi a quest’ultimi per un breve periodo al termine del quale dovevano scegliere un membro da portare come “prigioniero” nella loro spiaggia. La scelta è ricaduta su Valentina Persia l’unica che, secondo la Tittocchia, può eliminare Isolde Kostner e Roberto Ciufoli nelle sfide a livello fisico. Nel frattempo su Playa Primitiva è avvenuto uno scontro tra Francesca Lodo ed Andrea Cerioli. In ... Leggi su isaechia (Di lunedì 10 maggio 2021) Nell’appuntamento odierno del daytime dell’dei Famosi ci sono stati numerosi provvedimenti. Dopo il consueto riepilogo della scorsa puntata l’attenzione si è spostata su Playa Arrivista. I naufraghi Arrivisti hanno ricevuto una inaspettata comunicazione dalla produzione. I treni che non avevano mai vissuto con i Primitivi, cioè Matteo Diamante, Rosaria Cannavò ed Emanuela Tittocchia, erano dunque invitati ad unirsi a quest’ultimi per un breve periodo al termine del quale dovevano scegliere un membro da portare come “prigioniero” nella loro spiaggia. La scelta è ricaduta su Valentina Persia l’unica che, secondo la Tittocchia, può eliminare Isolde Kostner enelle sfide a livello fisico. Nel frattempo su Playa Primitiva è avvenuto uno scontro tra Francesca Lodo ed Andrea Cerioli. In ...

