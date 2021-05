Inter | De Vrij si tinge i capelli di biondo e posta un video in cui suona il pianoforte

(Di lunedì 10 maggio 2021) Spensieratezza. Questa la parola che potrebbe riassumere lo stato d’animo dello spogliatoio dell’. Dopo una lunga stagione culminata con la conquista dello scudetto, i giocatori nerazzurri si sono infatti lasciati un po’ andare. La vittoria per 5-1 contro la Sampdoria ha comunque lasciato trasparire ottimi segnali, ma è inevitabile che le motivazioni siano calate. Lo si può evincere, ad esempio, dall’ultimo post su Instagram di Stefan De. Il difensore olandese, protagonista della cavalcata che ha portato allo scudetto, ha pubblicato un filmato in cuiil. Inoltre, ai più attenti non è sfuggito il nuovo colore dei suoi. Da castani sono infatti diventati biondi. Festa, allegria e leggerezza: questo è ciò che ha portato il Tricolore all’in questo ...

Musica da scudetto. Il difensore olandese dell'Inter, Stefan de Vrij (29 anni ex Lazio) ha pubblicato su Twitter un video in cui suona il pianoforte. Da notare il suo nuovo colore dei capelli: biondo.