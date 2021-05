Insetti, vino annacquato e latte di piselli. Il bizzarro menu del futuro secondo la Ue (Di lunedì 10 maggio 2021) Il menu è il seguente: a colazione un bicchiere di “latte” di piselli, a pranzo un “hamburger” vegetale accompagnato da un piatto di tarme di farina, e per mandare giù il boccone un bel bicchiere di vino senza alcol. Lista di pietanze di fantasia? Non proprio. Sono alcune idee attualmente in discussione che descrivono alcuni aspetti, destinati a far discutere, della strategia Ue per la programmazione delle sue politiche agroalimentari. Scelte e, per così dire, innovazioni che a detta della filiera del cibo nostrano rischiano di stravolgere la dieta europea e di conseguenza quella italiana, assestando un duro colpo all’economia del settore e alle imprese che contribuiscono con la loro produzione alla reputazione del Made in Italy. La questione dei nuovi cibi come il veggie burger (un ‘hamburger’ vegetale, che non ha ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 maggio 2021) Ilè il seguente: a colazione un bicchiere di “” di, a pranzo un “hamburger” vegetale accompagnato da un piatto di tarme di farina, e per mandare giù il boccone un bel bicchiere disenza alcol. Lista di pietanze di fantasia? Non proprio. Sono alcune idee attualmente in discussione che descrivono alcuni aspetti, destinati a far discutere, della strategia Ue per la programmazione delle sue politiche agroalimentari. Scelte e, per così dire, innovazioni che a detta della filiera del cibo nostrano rischiano di stravolgere la dieta europea e di conseguenza quella italiana, assestando un duro colpo all’economia del settore e alle imprese che contribuiscono con la loro produzione alla reputazione del Made in Italy. La questione dei nuovi cibi come il veggie burger (un ‘hamburger’ vegetale, che non ha ...

