Iniettate per errore 6 dosi di vaccino. Ragazza di 23 anni sotto osservazione in ospedale (Di lunedì 10 maggio 2021) L’episodio è avvenuto al Noa a Massa. La Ragazza è una tirocinante di psicologia clinica. Le sue condizioni sono per fortuna stabili e non si sono registrate reazioni avverse. Sconcertante errore avvenuto al Noa a Massa ieri mattina. A una Ragazza di 23 anni, tirocinante di psicologia clinica, sono state somministrate erroneamente in contemporanea 6 dosi L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 10 maggio 2021) L’episodio è avvenuto al Noa a Massa. Laè una tirocinante di psicologia clinica. Le sue condizioni sono per fortuna stabili e non si sono registrate reazioni avverse. Sconcertanteavvenuto al Noa a Massa ieri mattina. A unadi 23, tirocinante di psicologia clinica, sono state somministrate erroneamente in contemporanea 6L'articolo NewNotizie.it.

