Il re della savana fa sempre meno la parte del leone

(Di lunedì 10 maggio 2021) Una delle specie animali più iconichesta scomparendo: ilafricano (Panthera leo) sopravvive solo nel 10 per cento del suo areale storico. E, nel corso di un secolo, la sua popolazione è passata da 200mila adi 20mila individui: un crollo pari al 90 per cento. Questo drammatico declino trova la sua origine nel degrado degli habitat naturali, nel bracconaggio e nel commercio illegale, in continuo aumento. È una spirale discendente che la più recente classificazione Iucn (Unione mondiale per la conservazionenatura) identifica con un calo del 43 per cento tra il 1993 e il 2014. Ilsi trova così confinato nella categoria “vulnerabile”Lista rossa delle specie a rischio estinzione. Qui sono indicati l’areale attuale ...