Il far niente creativo e quello che nuoce alla salute (Di martedì 11 maggio 2021) Ci sono giorni in cui tutto è chiaro e già da quando ti svegli senti che svolgerai senza sforzo tutto ciò che ti aspetta. Poi ci sono quei giorni in cui sei presa fra mille tentazioni, desideri e tutto faresti tranne quello che devi, così cominci il procrastinamento. Lì iniziano le grandi manovre del rinvio, arte che molti di voi di sicuro conoscono perché prima o poi capita a tutti di avere quella giornata in cui ti colpisce una devastante … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 11 maggio 2021) Ci sono giorni in cui tutto è chiaro e già da quando ti svegli senti che svolgerai senza sforzo tutto ciò che ti aspetta. Poi ci sono quei giorni in cui sei presa fra mille tentazioni, desideri e tutto faresti tranneche devi, così cominci il procrastinamento. Lì iniziano le grandi manovre del rinvio, arte che molti di voi di sicuro conoscono perché prima o poi capita a tutti di avere quella giornata in cui ti colpisce una devastante … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ZZiliani : Verrà il giorno che un campionato di Serie A finirà senza registrare i “comportamenti aberranti” pro #Juventus di c… - alberto_parini : RT @DiegoFusaro: 'Non ci vuole niente, sa, signora mia, non s’allarmi! Niente ci vuole a far la pazza, creda a me! Gliel’insegno io come si… - Akoral5 : @Annucci25561567 @Pietro_Otto I miei avi chi? Quelli morti in guerra per difendere una libertà che voi non sapete n… - Teopuccio66 : RT @DiegoFusaro: 'Non ci vuole niente, sa, signora mia, non s’allarmi! Niente ci vuole a far la pazza, creda a me! Gliel’insegno io come si… - Zamberlett : RT @DiegoFusaro: 'Non ci vuole niente, sa, signora mia, non s’allarmi! Niente ci vuole a far la pazza, creda a me! Gliel’insegno io come si… -