I FOJA pubblicano online i videoclip dei nuovi singoli “Addo’ se va” e “Tu”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ad una settimana dall’uscita su tutte le piattaforme streaming dei brani audio, questa doppia release è il primo passo di un nuovo corso artistico della band che porterà entro la fine del 2021 all’uscita del loro quarto album. Iesprimono un dualismo che musicalmente li contrappone e narrativamente li collega. I protagonisti, due anime distanti per costrizione in “se va”, spinti dal desiderio di rincontrarsi in un mondo migliore, si ritrovano nella dolcezza passionale di “Tu” in un tempo in cui l’amore fisico ritorna protagonista. La regia del videomaker Michel Liguori coglie perfettamente lo spirito deiin questa fase creativa. Isono fra i principali esponenti di un nuovo sound che, partendo da un forte legame con la tradizione folk napoletana, si arricchisce di contenuti e suoni ...