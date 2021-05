DOMENICA IN: PICCHI DEL 21% PER MARA VENIER CHE ANNUNCIA LA RICONFERMA CON RECORD (Di lunedì 10 maggio 2021) DOMENICA In festeggia l’ennesima DOMENICA di ascolti e consensi e con lei la sua unica e insostituibile padrona di casa, MARA VENIER, che ieri ha ufficialmente ANNUNCIAto la sua quarta DOMENICA In consecutiva e la tredicesima in totale, raggiungendo il RECORD di conduzioni di Pippo Baudo. Ieri pomeriggio quasi 2,9 milioni di telespettatori e il 19,24% nella prima parte e 2,3 milioni con il 16,19% nella seconda. Vediamo i PICCHI raggiunti nelle oltre tre ore di trasmissione di DOMENICA In, come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il talk iniziale sul Covid e i vaccini si RICONFERMA il momento più atteso e seguito, per la chiarezza informativa e gli ospiti in studio e collegamento. L’intervento di ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 10 maggio 2021)In festeggia l’ennesimadi ascolti e consensi e con lei la sua unica e insostituibile padrona di casa,, che ieri ha ufficialmenteto la sua quartaIn consecutiva e la tredicesima in totale, raggiungendo ildi conduzioni di Pippo Baudo. Ieri pomeriggio quasi 2,9 milioni di telespettatori e il 19,24% nella prima parte e 2,3 milioni con il 16,19% nella seconda. Vediamo iraggiunti nelle oltre tre ore di trasmissione diIn, come sempre in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma. Il talk iniziale sul Covid e i vaccini siil momento più atteso e seguito, per la chiarezza informativa e gli ospiti in studio e collegamento. L’intervento di ...

Advertising

bubinoblog : DOMENICA IN: PICCHI DEL 21% PER MARA VENIER CHE ANNUNCIA LA RICONFERMA CON RECORD - carmelitamylife : RT @caffeuccio1: I soliti giornalai se ne escono con i titoletti “Domenica Live verso la chiusura, d’Urso perde la domenica” e lei risponde… - caffeuccio1 : I soliti giornalai se ne escono con i titoletti “Domenica Live verso la chiusura, d’Urso perde la domenica” e lei r… - ValeriaFabole : #DomenicaLive deve chiudere ma con questi dati è certo che chiude, dai non si può. Ieri questi dati picchi del 20%… - ilbreano : Boom #DomenicaLive che sale e fa picchi del 20% in una domenica piena di sole e con una platea vasta, partendo dal… -