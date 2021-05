Covid | Crisanti sul coprifuoco | «Ogni azione conta»

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 10 maggio 2021) Sono passate oltre due settimane dal decreto con cui il 26 aprile si dava, di fatto, il via alle riaperture graduali in Italia. Al momento i dati delracno di una situepidemiologica che segnalano un calo quotidiano di ospedalizzati e ricoveri in terapia intensiva, oltre ad un numero digi quotidiani non paragonabili ai giorni peggiori., Andreaospite di Agorà su Rai3 Tra coloro che avevano contestato la scelta di riaprire c'è stato il professor Andrea. A suo avviso non era ancora il momento di prendersi dei rischi e lo aveva detto a chiare lettere in un'intervista pubblicata da La Stampa. «Di questo passo - si leggeva in un suo virgolettato - non è pessimistico pensare che a fine maggio ci sarà una nuova ondata, ma ...