Concorso straordinario: vincitori e idonei non hanno ancora l’abilitazione (Di lunedì 10 maggio 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'8 luglio 2020. Numerose commissioni hanno pubblicato l'elenco dei docenti che hanno superato la prova scritta, adesso verranno valutati i titoli e quindi pubblicate le graduatorie da utilizzare per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/22. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 10 maggio 2021)per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'8 luglio 2020. Numerose commissionipubblicato l'elenco dei docenti chesuperato la prova scritta, adesso verranno valutati i titoli e quindi pubblicate le graduatorie da utilizzare per le immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2021/22. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Concorso straordinario: vincitori e idonei non hanno ancora l’abilitazione - orizzontescuola : Concorso straordinario per il ruolo, chi supera prova scritta. Aggiornato A062 LOMBARDIA, EMILIA ROMAGNA, TOSCANA - clericivagantes : RT @infodocenti: Concorso straordinario, verso una procedura urgente - TerrinoniL : Nuovo concorso scuola straordinario: c’è l’accordo per la stabilizzazione dei precari - infodocenti : Concorso straordinario, verso una procedura urgente -