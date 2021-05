Clubhouse arriverà finalmente anche su Android (Di lunedì 10 maggio 2021) Clubhouse su PlayStoreA oltre un anno dalla sua data di lancio, Clubhouse, il social network basato sulle conversazioni audio, ha rilasciato la sua applicazione anche su Android. Per il momento l’app – che ha nuovamente cambiato logo – sarà scaricabile in beta testing solamente dagli utenti statunitensi. Questo step sarà necessario alla società per raccogliere i feedback degli utenti, correggere gli eventuali problemi e aggiungere alcune funzionalità già operative nella versione iOs, come i pagamenti e la creazione dei club. Sul PlayStore di Google l’applicazione è già comparsa e visibile anche agli utenti italiani, i quali, però, per il momento potranno solamente preregistrarsi. Attivando la preregistrazione l’utente non dovrà tornare a controllare il PlayStore in attesa della data di rilascio ... Leggi su wired (Di lunedì 10 maggio 2021)su PlayStoreA oltre un anno dalla sua data di lancio,, il social network basato sulle conversazioni audio, ha rilasciato la sua applicazionesu. Per il momento l’app – che ha nuovamente cambiato logo – sarà scaricabile in beta testing solamente dagli utenti statunitensi. Questo step sarà necessario alla società per raccogliere i feedback degli utenti, correggere gli eventuali problemi e aggiungere alcune funzionalità già operative nella versione iOs, come i pagamenti e la creazione dei club. Sul PlayStore di Google l’applicazione è già comparsa e visibileagli utenti italiani, i quali, però, per il momento potranno solamente preregistrarsi. Attivando la preregistrazione l’utente non dovrà tornare a controllare il PlayStore in attesa della data di rilascio ...

