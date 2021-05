Campidoglio | il Pd alla fiera romana del “volemose bene” Dubbi e timori

(Di lunedì 10 maggio 2021) La quiete dopo la tempesta. O meglio, il coro entusiasta e pressoché unanime di sì dopo la sorpresa e la notizia che non ti aspetti. A 24 ore di distanza ddecisione di Roberto Gualtieri di correre alle prossime primarie del centrosinistra per il– con contestuale naufragio dell’ipotesi di una qualche forma di accordo con i cinquestelle e della candidatura di Nicola Zingaretti – nei dintorni del Partito democratico è tutto un susseguirsi di commenti positivi e improntati all’ottimismo. A partire, com’è ovvio che sia, dal diretto interessato che stamattina ha subito parlato a Repubblica e iniziato a snocciolare la sua ricetta per la città eterna: “Lavorerò da sindaco perché Roma diventi la capitale europea dell’economia della conoscenza, della ricerca, della scienza e della cultura”. Nel corso della mattinata lo hanno poi seguito a ruota ...

... l'ex premier ha fatto un endorsementprima cittadina della Capitale. E ha fatto così sfumare ... che ha annunciato la sua corsa alle primarie del centrosinistra per il, in programma ...... Nicola Zingaretti , che Letta avrebbe voluto proporre per il, in virtù di sondaggi ... Era chiaro che non avrebbero mai rinunciatocandidatura della Raggi e che noi non avremmo mai ...Napoli – De Luca ha trascorso il pomeriggio di ieri da Lucia Annunziata. E ha detto la sua anche sulle amministrative di Napoli. No a Roberto Fico candidato sindaco del centrosinistra. No a scelte rom ...La modalità con cui si è arrivati alla scelta di Gualteri ha sollevato perplessità: "Letta sbaglia a trattare Conte da interlocutore privilegiato" ...