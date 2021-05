Calciomercato Inter, due “giovani” in uscita per ottenere plusvalenza: la situazione (Di lunedì 10 maggio 2021) La grave situazione economico-finanziaria dell’Inter costringerà la società a qualche sacrificio in estate. Ecco i due indiziati L’Inter sta attraversando un periodo di forte crisi economica che con ogni probabilità porterà la dirigenza nerazzurra a compiere qualche sacrificio, secondo il Corriere della Sera gli indiziati sarebbero due “giovani”. I più appetibili sul mercato per capacità e dati anagrafici sono Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, con la loro cessione l’Inter potrebbe incassare un bel tesoretto per risistemare la rosa e ripianare i conti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) La graveeconomico-finanziaria dell’costringerà la società a qualche sacrificio in estate. Ecco i due indiziati L’sta attraversando un periodo di forte crisi economica che con ogni probabilità porterà la dirigenza nerazzurra a compiere qualche sacrificio, secondo il Corriere della Sera gli indiziati sarebbero due “”. I più appetibili sul mercato per capacità e dati anagrafici sono Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez, con la loro cessione l’potrebbe incassare un bel tesoretto per risistemare la rosa e ripianare i conti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

InterClubIndia : RT @fcin1908it: Gds – Inter, D’Ambrosio più vicino all’addio: in 4 su di lui. Non ha gradito… - calciomercatoit : ?? #Inter - Non arriva la firma di #DAmbrosio: #Milan in prima fila ma ci sono anche #Fiorentina e #Roma sul giocato… - fcin1908it : Mediaset – Inter, questa la possibile cessione top: “Il City ha già parlato con l’entourage” - FantaMasterApp : 'Inter, la verità su Conte e la possibile svolta a fine stagione: chi resta e chi parte' - VoceGiallorossa : ?? @Inter , rinnovo in dubbio per #DAmbrosio . La @OfficialASRoma ci pensa #ASRoma #Calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, Sanchez in uscita ma il cileno è stato fondamentale L'Inter pensa già alla prossima stagione e guarda alla propria rosa. In uscita c'è Sanchez per via del suo ingaggio, ma i numeri dicono che è stato fondamentale L'Inter pensa al prossimo anno e causa problemi finanziari dovrà necessariamente ridurre i costi. Tra gli indiziati, come riporta Tuttosport, c'è Alexis Sanchez che con 7 milioni ...

Milan, dai dribbling alla corsa e la qualità: Juventus sovrastata su tutti i fronti, i dati Un'altra vittoria fuori casa, la quattordicesima in questo campionato: nella storia della competizione ha fatto meglio solo l'Inter (15 nel 2006/07). Cifre fantastiche per una formazione che con un ...

Calciomercato Inter, occhi in casa Hellas Verona: le utlime Calcio News 24 Calciomercato Roma, rinforzo a zero | L’esterno per Mourinho Il portiere sarà il primo rinforzo che il gm giallorosso Tiago Pinto regalerà a José Mourinho nel prossimo Calciomercato. José Mourinho ha creato tanta euforia nei tifosi della Roma che non si vedeva ...

Pirlo allenatore della Juve da debuttante: come sei tecnici prima di lui Calciomercato Juve, la rivelazione dell’agente: «Sì, ne ho parlato anche con Paratici» Calciomercato Juve: l’agente del calciatore è uscito allo scoperto, parlando così d ...

L'pensa già alla prossima stagione e guarda alla propria rosa. In uscita c'è Sanchez per via del suo ingaggio, ma i numeri dicono che è stato fondamentale L'pensa al prossimo anno e causa problemi finanziari dovrà necessariamente ridurre i costi. Tra gli indiziati, come riporta Tuttosport, c'è Alexis Sanchez che con 7 milioni ...Un'altra vittoria fuori casa, la quattordicesima in questo campionato: nella storia della competizione ha fatto meglio solo l'(15 nel 2006/07). Cifre fantastiche per una formazione che con un ...Il portiere sarà il primo rinforzo che il gm giallorosso Tiago Pinto regalerà a José Mourinho nel prossimo Calciomercato. José Mourinho ha creato tanta euforia nei tifosi della Roma che non si vedeva ...Calciomercato Juve, la rivelazione dell’agente: «Sì, ne ho parlato anche con Paratici» Calciomercato Juve: l’agente del calciatore è uscito allo scoperto, parlando così d ...