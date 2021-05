Calcio | Procura Figc apre indagine su dichiarazioni Vigorito**

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. (Adnkronos) - Lafederale, guidata da Giuseppe Chiné, procederà per aprire una, a quanto apprende l'Adnkronos, sulledal presidente del Benevento Oreste Vigorito e di alcuni dirigenti del club sul rigore non assegnato, l'arbitraggio e l'operato del Var, nel corso della gara persa con il Cagliari.

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Procura

Lafederale, guidata da Giuseppe Chiné, ha aperto un fascicolo sulle dichiarazioni rilasciate dal presidente del Benevento Oreste Vigorito e da alcuni dirigenti del club al termine della gara ...Lacontesta a Gasperini la violazione dell'articolo 3.3, quello legato alla 'condotta offensiva' per aver 'inveito contro l'intero sistema antidoping interrompendo il test in corso su un ...Morata eRonaldo non lo saltano mai.Come Kjaer, con l'aggiunta del 3-0.Una locomotiva che travolge la Juve.Dirige il gioco: ha sempre un tempo d'anticipo sul centrocampo juventino.Il primo tempo di La ...La procura della FIGC ha aperto un fascicolo d’indagine dopo le dure e pesanti parole espresse ieri dal presidente del Benevento Vigorito La Procura FIGC ha aperto un fascicolo d’indagine sulle parole ...