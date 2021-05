Bono Vox canta per Sean Penn l' inedito Eden nel documentario Citizen Penn

chetempochefa : Facciamo tanti auguri a Bono Vox per il suo compleanno, rivedendo una parte dell'intervista e alcune delle esibizio… - Corriere : Bono compie 61 anni: dalle origini del nome alla moglie conosciuta a scuola, dieci co... - Adnil47991189 : RT @MassyAsR71: 10/05/1960. Auguri di buon compleanno a Paul David Hewson, BONO VOX. Il frontman degli U2 spegne oggi 61 candeline, dopo… - barbarinapaty : RT @MassyAsR71: 10/05/1960. Auguri di buon compleanno a Paul David Hewson, BONO VOX. Il frontman degli U2 spegne oggi 61 candeline, dopo… - AntonioPafundi1 : RT @chetempochefa: Facciamo tanti auguri a Bono Vox per il suo compleanno, rivedendo una parte dell'intervista e alcune delle esibizioni de… -

Ultime Notizie dalla rete : Bono Vox

C'è anche un brano inedito cantato e scritto danell'atteso documentario 'CITIZEN PENN' , diretto da Don Hardy (Pick of The Litter), con protagonista Sean Penn. Il film segue gli sforzi umanitari dell'attore attivista e di un team di ...Nata negli anni in cui esplodeva la rivoluzione post punk - e il primo disco Boy ne è fortemente influenzato - oggi la band die The Edge è un punto di riferimento in termini di attivismo , ...C'è anche un brano inedito cantato e scritto da Bono Vox nell’atteso documentario “CITIZEN PENN”, diretto da Don Hardy (Pick of The Litter), con protagonista Sean ...Gli auguri di Anton Corbijn a Bono Vox per i suoi 61 anni. Quest’oggi il leader degli U2 Bono Vox ha compiuto 61 anni e per celebrarlo Anton Corbijn, collaboratore e amico di lunga data della band irl ...