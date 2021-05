Auto elettriche, ecco quanto costeranno nel 2027 (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - Che siano city-car, maxi-Suv o veicoli commerciali leggeri, il discorso non cambia: qualunque sia il segmento considerato, al massimo entro il 2027 i veicoli elettrici avranno un prezzo inferiore rispetto a quelli con motore a combustibili fossili, anche in assenza di tassazioni agevolate o di eventuali incentivi economici all'acquisto. La previsione è contenuta in un rapporto pubblicato da BloombergNef (Bnef). Il risultato? Auto e furgoni elettrici saranno in grado di coprire il 100% delle vendite nel territorio Ue entro il 2035, se i legislatori europei e nazionali introdurranno le giuste politiche, a partire da limiti alle emissioni di Co2 più rigorosi rispetto a quelli attuali. Nel dettaglio, secondo lo studio Bnef commissionato dalla Federazione europea Transport & Environment (T&e), il primo segmento di veicoli elettrici a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) (Adnkronos) - Che siano city-car, maxi-Suv o veicoli commerciali leggeri, il discorso non cambia: qualunque sia il segmento considerato, al massimo entro ili veicoli elettrici avranno un prezzo inferiore rispetto a quelli con motore a combustibili fossili, anche in assenza di tassazioni agevolate o di eventuali incentivi economici all'acquisto. La previsione è contenuta in un rapporto pubblicato da BloombergNef (Bnef). Il risultato?e furgoni elettrici saranno in grado di coprire il 100% delle vendite nel territorio Ue entro il 2035, se i legislatori europei e nazionali introdurranno le giuste politiche, a partire da limiti alle emissioni di Co2 più rigorosi rispetto a quelli attuali. Nel dettaglio, secondo lo studio Bnef commissionato dalla Federazione europea Transport & Environment (T&e), il primo segmento di veicoli elettrici a ...

Advertising

sbonaccini : Un investimento complessivo da un miliardo di euro per produrre auto elettriche di alta gamma in Emilia-Romagna, pi… - sbonaccini : Silk-FAW sceglie la #MotorValley per la produzione di auto elettriche di alta gamma: investimento da 1 miliardo € p… - RegioneER : Silk-FAW sceglie la #MotorValley per auto elettriche di alta gamma: investimento da 1 mld e mille posti di lavoro.… - lifestyleblogit : Auto elettriche, ecco quanto costeranno nel 2027 - - ViaggiaElettric : Oggi ci sono gli incentivi governativi, ma non ce ne sarà bisogno ancora per molto, infatti:… -