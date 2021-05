Aperte iscrizioni a Le Vele d’Epoca nel Golfo: a La Spezia dal 4 al 6 giugno (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo lo stop forzato del 2020 causa pandemia, dal 4 al 6 giugno 2021 torna nel Golfo della Spezia la terza edizione di Le Vele d’Epoca nel Golfo, le regate per Vele d’Epoca e classiche organizzate dall’AIVE, Associazione Italiana Vele d’Epoca, in collaborazione con il Circolo Velico della Spezia e il supporto dell’Associazione Vele Storiche Viareggio. Anche quest’anno la flotta verrà ospitata presso le banchine del borgo marinaro delle Grazie di Porto Venere, Aperte alla visita del pubblico. Tra le varie iniziative i festeggiamenti per gli anniversari di alcune barche d’Epoca che nel 2021 compiono importanti compleanni. Il Cantiere della Memoria ... Leggi su nonsolonautica (Di lunedì 10 maggio 2021) Dopo lo stop forzato del 2020 causa pandemia, dal 4 al 62021 torna neldellala terza edizione di Lenel, le regate pere classiche organizzate dall’AIVE, Associazione Italiana, in collaborazione con il Circolo Velico dellae il supporto dell’AssociazioneStoriche Viareggio. Anche quest’anno la flotta verrà ospitata presso le banchine del borgo marinaro delle Grazie di Porto Venere,alla visita del pubblico. Tra le varie iniziative i festeggiamenti per gli anniversari di alcune barcheche nel 2021 compiono importanti compleanni. Il Cantiere della Memoria ...

