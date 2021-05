Alessia Marcuzzi attaccata sui social, interviene Roberto Alessi che dice … (Di lunedì 10 maggio 2021) Alessia Marcuzzi è la nota conduttrice televisiva, una tra le più amate di sempre. Fino allo scorso anno era al timone di una delle trasmissioni più importanti di Mediaset ovvero L’Isola dei Famosi, che poi ha lasciato alla collega Ilary Blasi. Alessia Marcuzzi, una delle conduttrici più amate di sempre Quest’anno la conduttrice è ancora una volta però al timone di un’altra trasmissione molto importante di casa Mediaset che va in onda su Italia 1, ovvero Le Iene. In passato è stata al timone anche di un altro reality come il Grande fratello che ha condotto per diversi anni. Insomma, vanta alle spalle una carriera davvero molto lunga e, soprattutto, ricca di grandi successi. Sono lontani ormai i tempi di quando ha debuttato a Telemontecarlo ed è riuscita in tutti questi anni a ... Leggi su cityroma (Di lunedì 10 maggio 2021)è la nota conduttrice televisiva, una tra le più amate di sempre. Fino allo scorso anno era al timone di una delle trasmissioni più importanti di Mediaset ovvero L’Isola dei Famosi, che poi ha lasciato alla collega Ilary Blasi., una delle conduttrici più amate di sempre Quest’anno la conduttrice è ancora una volta però al timone di un’altra trasmissione molto importante di casa Mediaset che va in onda su Italia 1, ovvero Le Iene. In passato è stata al timone anche di un altro reality come il Grande fratello che ha condotto per diversi anni. Insomma, vanta alle spalle una carriera davvero molto lunga e, soprattutto, ricca di grandi successi. Sono lontani ormai i tempi di quando ha debuttato a Telemontecarlo ed è riuscita in tutti questi anni a ...

