Velletri | moto si scontra contro un’auto | 17enne in codice rosso

(Di domenica 9 maggio 2021) Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, 9 maggio, su via Appia a, all’altezza della curva a poca distanza dal centro ottico Visual Express. Una125, guidata da un ragazzo di 17 anni si èta alle ore 16:20 con una Fiat 600 condotta da una ragazza. Nell’urto il giovane è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno richiesto l’ausilio di un’eliambulanza, che ha trasportato il minorenne inal pronto soccorso dell’ospedale San Camillo di Roma, in gravi condizioni. La dinamica Presenti anche gli agenti della polizia locale di, che hanno proceduto ai rilievi. Da una prima ricostruzione della dinamica, l’auto procedeva in direzione Genzano, mentre lain direzione opposta. Il giovane, per ...