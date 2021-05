Ultime Notizie Roma del 09-05-2021 ore 12:10 (Di domenica 9 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale una domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio la completa verità sugli di piombo è un’esigenza fondamentale per la Repubblica lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella in un’intervista a La Repubblica nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo Mattarella ringrazia il presidente francese Macron per i recenti arresti dei terroristi italiani in francese si augura che possa venire lo stesso per quanti si sono sottratti alla giustizia italiana e vivono la latitanza in altri paesi evidenzia quindi la necessità per l’Italia di rinnovare quella solidarietà Nazionale che permise la Repubblica di prevalere contro le versione Lampedusa sono approdati 415 migranti a bordo di due diversi Balconi la prima di legno di 20 metri con a bordo 325 persone è stata intercettata 8 miglia dell’Isola la seconda imbarcazione intercettata 5 ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021)dailynews radiogiornale una domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio la completa verità sugli di piombo è un’esigenza fondamentale per la Repubblica lo dice il capo dello Stato Sergio Mattarella in un’intervista a La Repubblica nel giorno dedicato alle vittime del terrorismo Mattarella ringrazia il presidente francese Macron per i recenti arresti dei terroristi italiani in francese si augura che possa venire lo stesso per quanti si sono sottratti alla giustizia italiana e vivono la latitanza in altri paesi evidenzia quindi la necessità per l’Italia di rinnovare quella solidarietà Nazionale che permise la Repubblica di prevalere contro le versione Lampedusa sono approdati 415 migranti a bordo di due diversi Balconi la prima di legno di 20 metri con a bordo 325 persone è stata intercettata 8 miglia dell’Isola la seconda imbarcazione intercettata 5 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. India: nuovo record di casi, oltre 400mila nonostante i lockdown… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Cinema, in un 'corto' docenti e allievi della Scuola di recitazione della Calabria) è stato pub… - tuttonapoli : Castel Volturno, il report del club: terapie per Mertens, le ultime sulle sue condizioni -