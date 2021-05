Treviso, non riesce a legarsi al deltaplano e precipita nel vuoto: muore pilota 51enne (Di domenica 9 maggio 2021) Un pilota di deltaplano è morto ieri dopo essere precipitato per oltre 300 metri a Borso del Grappa, in provincia di Treviso. Federico Baratto, 51enne di Padova ritenuto un pilota esperto, prima del decollo non è riuscito a legarsi al deltaplano biposto a cui è rimasto aggrappato con la sola forza delle braccia, per poi precipitare tra gli alberi quando il mezzo si è impennato. Aveva invece assicurato la sua compagna di volo, una 28enne di Trieste, rimasta lievemente ferita nell’incidente. Secondo i testimoni, la gravità della situazione è stata chiara già dal decollo dalla pedana di Col del Puppolo, a una quota di 850 metri. Dopo la caduta, il deltaplano ha continuato il volo senza comandi ed è caduto tra i rami di ... Leggi su tpi (Di domenica 9 maggio 2021) Undiè morto ieri dopo essereto per oltre 300 metri a Borso del Grappa, in provincia di. Federico Baratto,di Padova ritenuto unesperto, prima del decollo non è riuscito aalbiposto a cui è rimasto aggrappato con la sola forza delle braccia, per poire tra gli alberi quando il mezzo si è impennato. Aveva invece assicurato la sua compagna di volo, una 28enne di Trieste, rimasta lievemente ferita nell’incidente. Secondo i testimoni, la gravità della situazione è stata chiara già dal decollo dalla pedana di Col del Puppolo, a una quota di 850 metri. Dopo la caduta, ilha continuato il volo senza comandi ed è caduto tra i rami di ...

