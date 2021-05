Pagelle Juve Milan | TOP e FLOP del match VOTI

(Di domenica 9 maggio 2021) I top ee iai protagonisti delvalido per la 35ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti deltra, valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Brahim Diaz, Kessie: Donnarumma, SzczesnyAl termine del. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Casertana 1-1. Le pagelle della sfida LEGGI LA NEWS: - chicco288 : RT @ilbianconerocom: Pro Patria-Juve Under 23 1-3 PAGELLE: Ranocchia giocatore totale, Brighenti decisivo - ilbianconerocom : Pro Patria-Juve Under 23 1-3 PAGELLE: Ranocchia giocatore totale, Brighenti decisivo - ilbianconerocom : Sassuolo-#Juve Primavera 1-1, le PAGELLE: Miretti rifinisce, Sekulov trasforma #SassuoloJuve - GiodiceMatty_ : RT @ilbianconerocom: #Juve Women-Napoli, le PAGELLE: Girelli la sblocca, Bonansea chiude, Maria Alves assistwoman #JuveNapoli #SerieAFemmin… -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Juve

Calcio News 24

Serie A- Milan, le ufficiali: Chiesa e Diaz dal 1 , c è McKennie UN ORA FA Serie A Ledi Parma - Atalanta 2 - 5: Ilicic, Muriel e Pessina super 2 ORE FA0 0 Voto Vota ArticoloStabia le, Vallocchia yes, Marotta fa il pompiere!Stabia, una prestazione poco spettacolare delle vespe ma molto pratiche. Voti con la media promozione per quasi tutto il gruppo: ...Voti e tabellino del primo tempo di Juventus-Milan, match dell'Allianz Stadium valevole per la 35° giornata di campionato ...La Juve Stabia pareggia per 1-1 al Romeo Menti contro la Casertana e si aggiudica il passaggio al secondo turno dei playoff. Decisivo il rigore realizzato da Alessandro Marotta a pochi minuti dalla fi ...