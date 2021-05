Non sposare quella donna, Harry, o saranno guai. L’avvertimento che il principe non ascoltò (Di domenica 9 maggio 2021) La principessa Anna avrebbe avvertito il nipote della inadeguatezza di Meghan Markle come componente della famiglia reale. Ecco le parole della secondogenita della regina. Meghan Markle o si ama o si odia. Questo è un dato di fatto che ormai 4 anni sta dividendo la stampa e l’opinione pubblica. La fuga dall’Inghilterra e soprattutto l’intervista L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 9 maggio 2021) Lassa Anna avrebbe avvertito il nipote della inadeguatezza di Meghan Markle come componente della famiglia reale. Ecco le parole della secondogenita della regina. Meghan Markle o si ama o si odia. Questo è un dato di fatto che ormai 4 anni sta dividendo la stampa e l’opinione pubblica. La fuga dall’Inghilterra e soprattutto l’intervista L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

beaxgolden : @ross_rora @__chiarax__ io non- TI POSSO SPOSARE TIPO? - PalaDanyela83 : @LucySt79 Male, molto male ?? è solo tutta una fregatura. Prima ti fanno vedere il lato da principe azzurro, poi div… - t_ara_ta : @immiiiila_ Quando non ricevono più attenzione rosicano, piccoli. Amore potrai anche piacermi, ma la mia vita non g… - ShivaBakta : 'Se non ti metti le pattine te le servo per cena!' 'Me lo diceva mio padre che eri un perdigiorno e che avrei dovu… - MYgirlAranel : Mi da fastidio la gente che fa battutine e altro quando decidi di fare un'uscita con qualcuno o chiacchieri più vol… -