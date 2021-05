“Mi dispiace, ma dovete abbandonare il programma”. Amici 20, doppia eliminazione a sorpresa (Di domenica 9 maggio 2021) Una settimana alla conclusione di Amici 20, tempo di bilanci e di eliminazioni. Nella puntata di ieri, 8 maggio, a sorpresa c’è stata una doppia eliminazione. Una puntata ricca di tensione. Che i nervi fossero a fior di pelle si era capito già nella fascia del daytime in onda poche ore prima della semifinale, le telecamere avevano ripreso i ragazzi durante una chiacchierata in cucina, dove c’era stato un botta e risposta tra due allievi che non era per niente passato inosservato finito con una concorrente in lacrime. Tutto era cominciato quando Aka7even aveva affermato che in caso di eliminazione prima di lasciare la casetta di Amici 20 si preparerà un piatto di pasta al sugo. A quel punto Serena aveva commentato: “Se te la fanno fare”. Ma è bastata questa frase a far scattare, ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Una settimana alla conclusione di20, tempo di bilanci e di eliminazioni. Nella puntata di ieri, 8 maggio, ac’è stata una. Una puntata ricca di tensione. Che i nervi fossero a fior di pelle si era capito già nella fascia del daytime in onda poche ore prima della semifinale, le telecamere avevano ripreso i ragazzi durante una chiacchierata in cucina, dove c’era stato un botta e risposta tra due allievi che non era per niente passato inosservato finito con una concorrente in lacrime. Tutto era cominciato quando Aka7even aveva affermato che in caso diprima di lasciare la casetta di20 si preparerà un piatto di pasta al sugo. A quel punto Serena aveva commentato: “Se te la fanno fare”. Ma è bastata questa frase a far scattare, ...

Advertising

raffaelepalm02 : Ancora dovete capirlo che ad #Amici20 non si vedono più i talenti veri ma vanno avanti solo chi VENDE DI PIÙ? Dedd… - AntonioRussoli6 : @sportmediaset visto in che termini continuate a parlare dell @Inter CAMPIONE D’ITALIA è evidente che vi brucia tan… - AV3NGST : RT @28HABITX: mi dispiace ma sono fatta così, quando parlate delle mie amiche/ fate frecciatine io parto in quarta perché é come se parlast… - Giovannaconfal6 : Trovo vergognose queste parole.e mi dispiace che provengano da una donna e pure giovane. Se fossimo così tanto prot… -