Masters 1000 Madrid: Matteo Berrettini vede svanire il sogno. Alexander Zverev rimonta e vince la finale (Di domenica 9 maggio 2021) Matteo Berrettini non riesce a vincere la sua prima finale in un Masters 1000 in carriera. Il titolo del Mutua Madrid Open lo conquista Alexander Zverev, che rimonta e batte l’azzurro con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-3, bissando la vittoria del 2018 e consolidando il suo ruolo di numero 6 del mondo in 2 ore e 40 minuti. L’italiano sarà nono nel ranking ATP a partire da domani, e subisce la terza sconfitta in quattro confronti con il tedesco. Ora i due si ritroveranno, in zone ben lontane del tabellone, al Foro Italico di Roma per gli Internazionali d’Italia, dove il padrone di casa (a tutti gli effetti) esordirà martedì con il georgiano Nikoloz Basilashvili. Il primo piccolo brivido lo corre Zverev, ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021)non riesce are la sua primain unin carriera. Il titolo del MutuaOpen lo conquista, chee batte l’azzurro con il punteggio di 6-7(8) 6-4 6-3, bissando la vittoria del 2018 e consolidando il suo ruolo di numero 6 del mondo in 2 ore e 40 minuti. L’italiano sarà nono nel ranking ATP a partire da domani, e subisce la terza sconfitta in quattro confronti con il tedesco. Ora i due si ritroveranno, in zone ben lontane del tabellone, al Foro Italico di Roma per gli Internazionali d’Italia, dove il padrone di casa (a tutti gli effetti) esordirà martedì con il georgiano Nikoloz Basilashvili. Il primo piccolo brivido lo corre, ...

