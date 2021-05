LIVE Canelo Alvarez-Saunders, Mondiale Supermedi in DIRETTA: iniziato l’incontro! (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming LIVE Canelo-Saunders su DAZN 5.28 INIZIA IL MATCH! 5.27 Pantaloncini verdi per Canelo, blu/verdi per Saunders. 5.22 Ci siamo, i pugili sono sul ring! 5.21 Proseguono le canzoni. 5.18 Canelo viene accolto da un cantante e da ballerine messicane. 5.16 Ed ecco Canelo Alvarez con una sorta di poncho particolare bianco. 5.12 Fa il suo ingresso sul ring Billy Joe Saunders. Viene accolto dai fischi dei messicani. Il britannico indossa un accappatoio bicolore: blu nella parte alta, verde in quella bassa. Il cappuccio è verde. 5.10 Ad Arlington ci sono 70000 spettatori, record assoluto della storia per un match di boxe. Qui in Texas il Covid è ormai ... Leggi su oasport (Di domenica 9 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingsu DAZN 5.28 INIZIA IL MATCH! 5.27 Pantaloncini verdi per, blu/verdi per. 5.22 Ci siamo, i pugili sono sul ring! 5.21 Proseguono le canzoni. 5.18viene accolto da un cantante e da ballerine messicane. 5.16 Ed eccocon una sorta di poncho particolare bianco. 5.12 Fa il suo ingresso sul ring Billy Joe. Viene accolto dai fischi dei messicani. Il britannico indossa un accappatoio bicolore: blu nella parte alta, verde in quella bassa. Il cappuccio è verde. 5.10 Ad Arlington ci sono 70000 spettatori, record assoluto della storia per un match di boxe. Qui in Texas il Covid è ormai ...

LIVE Canelo Alvarez-Saunders, Mondiale Supermedi in DIRETTA: si comincia in Texas! OA Sport LIVE Canelo Alvarez-Saunders, Mondiale Supermedi in DIRETTA: si comincia in Texas! CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming live Canelo-Saunders su DAZN 5.03 Il match inizierà tra pochi minuti. Ora stanno venendo cantati gli inni nazionali. 5.00 Buongiorno amici ...

Canelo vs Saunders risultati live Canelo vs Saunders è alle porte! L’evento targato Matchroom Boxing, che si terrà presso lo stadio dei Dallas Cowboys ad Arlington (Texas), decreterà alla sua conclusione l’indiscusso campione mondiale ...

