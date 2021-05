La Superlega può finire in tribunale: la Juve ha un asso nella manica (Di domenica 9 maggio 2021) Il testa a testa tra UEFA e dissenzienti non è una semplice disputa, ma una guerra per il controllo delle risorse dove in gioco è il ruolo dell'UEFA, la sua posizione di monopolio nell'organizzazione ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) Il testa a testa tra UEFA e dissenzienti non è una semplice disputa, ma una guerra per il controllo delle risorse dove in gioco è il ruolo dell'UEFA, la sua posizione di monopolio nell'organizzazione ...

Agenzia_Ansa : Superlega a Uefa: 'Non si possono escludere i club dalla Champions' #ANSA - toniolp83 : A te Presidente #agnelli che hai pensato di fare all-in con #cr7 ,dimenticandoti che un solo uomo non può portarti… - Davide55273741 : @AAlciato @SkySport Superlega: chi non esce subito, soprattutto se ti chiamo Juventus domani non può mangiare più cose zuccherate - lugianna : Un po di umiltà a questi affaristi alla Gordon Gekko farebbe bene. Il calcio può esistere anche senza di loro. Anzi… - letmecatenaccio : @Radionowhere5 Esatto. E non può non vendere (stante le cose attualmente) perché la superlega è stata bocciata e… -

Superlega, scontro Juventus - Uefa: la vicenda può finire in tribunale Juventus Uefa, si va in tribunale? Ecco la grande paura di Ceferin per la possibile deriva legale della situazione Superlega Il Corriere dello Sport fa il punto sulla guerra fredda innescatasi ...

